Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Данилов объяснил, почему считает доплаты в 30 тыс. грн военным в тылу несправедливыми

Данилов объяснил, почему считает доплаты в 30 тыс. грн военным в тылу несправедливыми

3 мая, 2023 среда
12:21
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военные в тылу не должны получать одинаковые зарплаты с находящимися на линии фронта

Об этом Данилов рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам доплаты в 30 тыс. грн для военных, находящихся далеко за пределами линии фронта, несправедливы.

"Это крайне чувствительный вопрос. И вы знаете, что те военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, у них совсем другое финансовое обеспечение. И это не 30 тыс., а это совсем другие деньги. Но речь идет именно о тех людях, Находящиеся непосредственно при выполнении боевых задач Когда речь идет о людях, находящихся далеко за пределами линии фронта, находятся на территориях там, где не ведутся боевые действия, я думаю, немножко было бы несправедливо, чтобы они получали так же, как и люди , которые находятся на передовой", – сказал Данилов.

Он выразил убеждение, что военные не будут обижены на выплаты, которые им будет обеспечивать государство.

"Сегодня идет дискуссия, как это все надо сделать. Я более чем уверен, что наши военные не будут обижены на те выплаты, которые им обеспечивать будет государство. Сегодня то, что касается этих 30 тыс., Верховная Рада должна эти вопросы решать Но есть понимание, что еще есть и бюджет, есть понимание, что депутаты, если принимают то или иное решение, должны четко артикулировать, где это взять. Все это должно быть просчитано", - рассказал Данилов.

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
  • 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
  • Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
  • 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
  • 2 мая министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.
Общество
Верховная Рада
военные силы Украины
Алексей Данилов
Читайте также:
митрополит Епіфаній
2 мая, 2023 вторник
Глава ПЦУ Эпифаний о вероятном объединении с УПЦ МП: "В этом нет никакого смысла"
Микола Княжицький
Автор
2 мая, 2023 вторник
Кто и почему атакует УКУ во время войны?
2 мая, 2023 вторник
Резников, Залужный и Малыш просят ВР отложить рассмотрение вопроса о возвращении 30 тыс. грн военным
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 37.96
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
3 мая
12:31
Роман Протасевич
Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в Беларуси приговорен к 8 годам колонии
12:23
Из Одессы в Винницу будет курсировать инклюзивный электропоезд. Подробности
12:10
Google в Украине открывает курс об искусственном интеллекте для развития бизнеса
12:08
Зеленский прибыл в Финляндию
12:06
OPINION
Наталья Ищенко
Как выиграть мир: хорватский невоенный опыт
12:05
Паводок в Киеве: уровень воды поднялся еще на 3 см по сравнению с предыдущим днем
11:57
Эксклюзив
Путин четыре раза отказывался от коммуникации с Папой Римским - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Юраш
11:57
Российские оккупанты с начала года не платят зарплату железнодорожникам Донбасса
11:46
Спецсчета в поддержку Украины: Зеленский подписал закон, который был требованием МВФ
11:46
РФ ударила по единственному работающему гипермаркету Херсона: есть погибшие
11:38
Белый дом
Белый дом созвал руководителей Google и Microsoft, чтобы обсудить безопасность искусственного интеллекта
11:35
Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из Армении
11:34
В Судане согласовали временное перемирие, но бои не прекращаются
11:22
В Херсоне введут комендантский час почти на трое суток
11:20
Начальник одесского военкомата получал взятки за не призыв уклонистов в армию
11:08
Украина поднялась на 79 место в рейтинге свободы печати
11:07
Зеленский подписал закон о запрете продаж и использования фейерверков
10:58
Украинский фильм "Чернобыль 22" победил на Международном кинофестивале короткометражек
10:57
G7
Страны G7 и Евросоюза обсудят введение запрета на транзит товаров через Россию, - Bloomberg
10:52
ФСБ
ФСБ РФ утверждает, что арестовала "агентов украинской разведки", якобы готовивших покушения на руководителей оккупационных властей Крыма
10:50
Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
10:43
НАЗК
НАПК внесло в реестр коррупционеров Богдана Хмельницкого – фигуранта скандала с закупками продовольствия для ВСУ
10:39
Эксклюзив
Китай пытается с одной стороны поддерживать Россию, а с другой – выторговать у Украины какие-то преференции для себя, – аналитик Бурковский
10:31
Россияне вечером нанесли несколько авиаударов по Сумщине, а утром обстреляли ее из минометов
10:29
Требуют урегулировать работу ИИ: голливудские сценаристы вышли на митинги в США
10:27
В Николаеве разоблачили студента, который помогал российским самолетам атаковать город
10:24
Инфографика
Курс валют в Украине: какие цены на доллар и евро 3 мая
10:06
"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из новостей, а не от Белого дома
10:05
В Финляндии разоблачили торговцев людьми, среди пострадавших есть украинцы
10:02
OPINION
Дмитрий Снегирев
Оккупанты формируют новый "ударный кулак" под Угледаром: готовят атаку в сторону Курахового
09:48
Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, России и Турции по зерновому соглашению
09:44
Украина не делится со США и другими партнерами подробностями о предстоящем контрнаступлении, - Politico
09:38
Ночью РФ атаковала Запорожье ракетами: один дом полностью разрушен, более 40 повреждены
09:32
Добыча газа в РФ обвалилась, - СМИ
09:24
РФ изменила цели во время массированных ракетных ударов по Украине, - разведка Британии
09:07
Враг в минувшие сутки попал 485 снарядами по жилым кварталам Херсонщины, есть погибшие и раненые
09:01
Американского боксера Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе с оружием и наркотиками, - TMZ
08:53
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 520 военных, 28 дронов и 2 системы ПВО
08:39
Америка отправит в Южную Корею атомную субмарину с баллистическими ракетами
08:34
Forbes назвал имена 10 самых богатых спортсменов мира
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV