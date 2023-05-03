Об этом Данилов рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам доплаты в 30 тыс. грн для военных, находящихся далеко за пределами линии фронта, несправедливы.

"Это крайне чувствительный вопрос. И вы знаете, что те военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, у них совсем другое финансовое обеспечение. И это не 30 тыс., а это совсем другие деньги. Но речь идет именно о тех людях, Находящиеся непосредственно при выполнении боевых задач Когда речь идет о людях, находящихся далеко за пределами линии фронта, находятся на территориях там, где не ведутся боевые действия, я думаю, немножко было бы несправедливо, чтобы они получали так же, как и люди , которые находятся на передовой", – сказал Данилов.

Он выразил убеждение, что военные не будут обижены на выплаты, которые им будет обеспечивать государство.

"Сегодня идет дискуссия, как это все надо сделать. Я более чем уверен, что наши военные не будут обижены на те выплаты, которые им обеспечивать будет государство. Сегодня то, что касается этих 30 тыс., Верховная Рада должна эти вопросы решать Но есть понимание, что еще есть и бюджет, есть понимание, что депутаты, если принимают то или иное решение, должны четко артикулировать, где это взять. Все это должно быть просчитано", - рассказал Данилов.