Данилов объяснил, почему считает дипломатический путь деоккупации Крыма лучше военного
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает дипломатический путь деоккупации Крыма лучше военного, потому что он позволит избежать многочисленных жертв
Об этом он сказал в интервью Укринформу.
По его словам, Украина рассматривает как дипломатический, так и военный пути освобождения Крыма от российских оккупантов.
"Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", - сказал Данилов.
"Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийств людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", - добавил он.
- Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк говорил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное