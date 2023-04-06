Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, Украина рассматривает как дипломатический, так и военный пути освобождения Крыма от российских оккупантов.

"Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", - сказал Данилов.

"Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийств людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", - добавил он.