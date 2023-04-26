Об этом Данилов написал в twitter .

По его словам, что хуже будет для россиян ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться такие угрозы.

"Любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", - убежден Данилов.