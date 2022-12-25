Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками"

Об этом Данилов сообщил в facebook .

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", - заявил Данилов.

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В частности, по его словам, это нужно для того, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну, и чтобы украинцам не забыть никогда всю мерзость российского "братства".

21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил ведение переговоров между Россией и Ираном : если последний решится передать ракеты – это будет вызовом для Украины.

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