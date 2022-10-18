Об этом Данилов заявил в интервью ERR .

По его словам, применение Россией тактического ядерного оружия будет иметь негативные последствия для всего мира.

"Мы считаем, что если Россия примет решение об использовании тактического ядерного оружия, то все страны должны вести себя так, как считают нужным. Но при этом количество стран, имеющих так называемую "грязную бомбу", увеличится в геометрической прогрессии. Это недопустимо" , – убежден Данилов.

По его мнению, на ядерный шантаж должны отреагировать не только партнеры Украины, но весь цивилизованный мир.

"В том числе страны, которые сохраняют в этой войне нейтралитет. Они должны понять, чем это может закончиться, потому что если Путин начнет угрожать ядерным оружием, то и эти государства могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени. Я считаю, что такие страны, как Россия и некоторые другие, необходимо разоружать, они не имеют права иметь ядерное оружие, потому что это угроза всему человечеству", - сказал Данилов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заверил, что РФ в случае "угрозы территориальной целостности" использует все имеющиеся у него средства.

11 октября министерство иностранных дел РФ перечислило условия , при которых якобы возможно применение ядерного оружия.

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