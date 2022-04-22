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Данилов об отключении Эспрессо, Прямого и 5 канала из сети Т2: "Пусть возвращаются в марафон"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакого закрытия каналов нет и предложил им возвращаться в марафон
Об этом он рассказал в эфире общего телемарафона.
Секретарь СНБО спросил, как он относится к решению не включить часть каналов в телемарафон и вообще исключить их из цифрового вещания. На это Данилов ответил, что никакого закрытия каналов нет, они работают и где-то выходят. Он пригласил телеканалы возвращаться в телемарафон и подчеркнул, что во время войны информпространство крайне важно.
"Если есть недостатки – говорите, но это не значит, что вы должны каждые 5 минут тыкать, что все пропало, катастрофа", – добавил он.
- Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Сотрудники каналов обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу действий концерна РРТ, отметив их незаконность, необоснованность и антиконституционность.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил , что об отключении Эспрессо, Прямого и 5 канала от Т2 нужно спрашивать у концерна, а к украинскому медиарынку вообще есть вопросы.
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