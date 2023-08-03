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Данилов о возможности проведения выборов во время войны: не понимаю, каким образом

3 августа, 2023 четверг
06:39
Общество Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью и считает, что без военных, ныне защищающих Украину, выборы невозможны

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"То, что касается выборов – я могу сказать, что не понимаю, как во время войны вообще можно проводить выборы. Имейте в виду, что есть люди, которые находятся в окопах, на линии фронта. Как те, кто думают, что нужно проводить выборы, собираются всех людей привлечь. Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что к самой теме выборов во время войны следует подходить осторожно.

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"Время "пикселя", которое у нас сегодня есть, правила "пикселя", законы "пикселя"... Мы должны на это обращать внимание и понимать, что они (военные, - ред.) являются гражданами нашей страны и они обязаны обязательно должны принимать в этом участие. Не знаю, кто может для себя придумать, что судьбу Украины можно решать без них. Это невозможно.... Если люди, защищающие нашу страну, не участвуют в выборах, то я хочу посмотреть, что это будут за выборы. Имейте в виду, что мы страна, в которой общество всегда в ответственное для страны время говорит свое слово", - добавил он.

Вопросы выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

Украина
Алексей Данилов
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