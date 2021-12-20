Данилов о возможном вторжении РФ в Украину: оружия будет достаточно для "времени Х" и встречи "зеленых человечков"

Об этом он написал в своем Facebook.

"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - заметил Данилов.

Он подчеркнул, что стимулирование частной предпринимательской деятельности - один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, чтобы "винтовок у нас во "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков"

Данилов также добавил, что согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!" - добавил Данилов.