Данилов о возможном вторжении РФ в Украину: оружия будет достаточно для "времени Х" и встречи "зеленых человечков"
Секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников посетили компанию, занимающуюся производством оружия. Данилов заверил, что оружия будет достаточно для отпора врагу
Об этом он написал в своем Facebook.
"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - заметил Данилов.
Он подчеркнул, что стимулирование частной предпринимательской деятельности - один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, чтобы "винтовок у нас во "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков"
Данилов также добавил, что согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.
"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!" - добавил Данилов.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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