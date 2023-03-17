Об этом Данилов сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет сугубо военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего , и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас является очень важной, ключевой точкой. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, пока нет решения отходить от Бахмута.

Данилов напомнил, что оккупанты несут огромные потери на этом направлении.

"То, что касается Бахмута, имейте в виду, что ежедневно и огромное количество ворвавшихся на нашу территорию террористов остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута", - сказал он.