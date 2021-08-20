Данилов о планах Нацсовета лишить лицензии канал "НАШ": стоит немного присмотреться к гостям

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО.

Так, журналистка телеканала "НАШ" попросила Данилова прокомментировать решение Нацсовета о желании подать на канал в суд и аннулировать лицензию.

Она заявила, что это происходит якобы потому, что "гости во время нашей программы высказались как-то не так. По закону телеканал не несет ответственности за высказывания гостей. Так почему мы сейчас должны отвечать?"

"До сих пор у нас ни одного документа в СНБО относительно вашего канала нет. Как только будет, мы вам сразу сообщим", - отметил Данилов.



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Секретарь СНБО отметил, что Нацсовет работает в пределах своих полномочий.

"Если ваши гости будут вести пропаганду против нашей страны, если ваши гости будут постоянно настаивать на том, что нашей страны не существует ... Так может вам стоит немного присмотреться к гостям". Я таких гостей к себе не приглашаю. Никогда. Я очень осторожен с такими гостями, потому что потом может быть от них много хлопот ", - добавил Данилов.



Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "НАШ").

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