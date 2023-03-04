Данилов о Бахмуте: Ситуация крайне сложная, но контролируемая

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Укринформ .

"Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее упорные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что на этом направлении ежедневно погибает огромное количество российских захватчиков.