Данилов о Бахмуте: Ситуация крайне сложная, но контролируемая
Украинские военные продолжают защищать Бахмут в Донецкой области, ситуация контролируемая, хоть и сложная
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Укринформ .
"Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее упорные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что на этом направлении ежедневно погибает огромное количество российских захватчиков.
- 3 марта командир подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал, что есть приказ для некоторых подразделений выйти из Бахмута на более закрепленные рубежи.
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