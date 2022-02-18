Данилов: никаких приказов об освобождении силовым путем территорий мы не издавали, но есть большая угроза, что россияне будут проводить провокации на Донбассе

Об этом он заявил во время брифинга по ситуации на Донбассе, передает Еспресо.TV.



"Есть большая угроза, что представители РФ будут провоцировать. Они могут сделать то, что к нашим военным, к нашим службам не будет никакого отношения. Не можем сказать, что они придумают, взрывать ли автобусы с людьми, которых они предлагают переправить в Ростовскую область, дома ли, нам это не известно", - сказал Данилов.



Секретарь СНБО добавил, что Украина понимает, что происходит на границах. Он заявил, что у Украины нет никакого плана или намерения освобождать оккупированные территории силовым путем.



"Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий нет. Сознаем, что если будет принято решение освобождать территорию - будут большие жертвы среди гражданского населения. Такого указа в нашей стране быть не может", - подчеркнул секретарь СНБО.



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