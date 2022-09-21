Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "программой утилизации россиян"
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Владимира Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян"
Об этом он написал в твиттере .
Также Данилов кратко описал план "комплексной программы".
"О последних заявлениях. План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белый строй", - написал секретарь СНБО.
- Ранее решение РФ о частичной мобилизации прокомментировал Михаил Подоляк.
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