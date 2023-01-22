Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления

Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, о чем он написал в авторской колонке за 22 января 2023 года на "Украинской правде".

"Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: Юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставок оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий", - отметил секретарь СНБО.

Такой российский план Данилов назвал "украинским Сталинградом".

Если же этого не получится одновременно на нескольких направлениях, то Владимир Путин, продолжает Данилов, грезит большим окружением украинских сил в одном конкретном регионе.

"В крайнем случае он (Путин, – ред.) желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", – пояснил секретарь СНБО.

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При этом Данилов отмечает, что Россия действительно готовится к наступлению в 2023 году.

"Первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мер", - утверждает Алексей Данилов.

В частности, речь идет, по его словам, о фейках из "анонимных ТГ-каналов" относительно "бесчисленного количества суперобученых и до зубов вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной техники, последнего поколения ракет, которые сметут центры принятия решений" и т.д.

Таким образом, добавляет секретарь СНБО, "враг хочет сломить волю и веру в ВСУ и наши силы".

Напомним, сомнений в попытке российской стороны в течение 2023 года использовать новых мобилизованных для прорыва нет ни у украинских специалистов и чиновников, ни у зарубежных.

Не скрывают этого и в Москве.

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