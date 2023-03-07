Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона .

"Некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь была раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда задавала, является внутренняя дестабилизация", - ответил Данилов на просьбу прокомментировать материал немецкого издания Bild о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, якобы, возникли разногласия во взглядах по обороне Бахмута.

Он подчеркнул, что РФ пытается раскачать ситуацию в Украине, вбрасывая фейки на чувствительные темы.

"Россия не может нас победить военным путем. Вопрос внутренней дестабилизации для них очень важен. Сегодня в России рассматривается вопрос так называемого "Минска-3", они делают для этого все возможное и невозможное, вовлекают сюда некоторых деятелей, которые во времена Януковича возглавляли институты стратегических исследований", – рассказал Данилов.