Данилов назвал "вбросом" РФ статью Bild о разногласиях между Зеленским и Залужным
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал статью Bild о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "вбросом" РФ
Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона .
"Некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь была раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда задавала, является внутренняя дестабилизация", - ответил Данилов на просьбу прокомментировать материал немецкого издания Bild о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, якобы, возникли разногласия во взглядах по обороне Бахмута.
Он подчеркнул, что РФ пытается раскачать ситуацию в Украине, вбрасывая фейки на чувствительные темы.
"Россия не может нас победить военным путем. Вопрос внутренней дестабилизации для них очень важен. Сегодня в России рассматривается вопрос так называемого "Минска-3", они делают для этого все возможное и невозможное, вовлекают сюда некоторых деятелей, которые во времена Януковича возглавляли институты стратегических исследований", – рассказал Данилов.
- 6 марта сообщалось, что по данным Bild, у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть разные взгляды относительно битвы за Бахмут на Донетчине.
- Зеленский отрицал разногласия с Залужным и заявил, что главнокомандующий ВСУ и командующим Сухопутными войсками Сырский высказались за продолжение обороны .
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