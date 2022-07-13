Данилов назвал условие, при котором Украина перестанет воевать с Россией

Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.

"Если агрессор добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года, мы прекратим воевать, иначе никакого пути, кроме военного, у нас не существует. Кроме нас никто не будет заниматься освобождением нашей земли, но нам нужна помощь наших партнеров", - заверил секретарь СНБО.

Освобождение всех временно оккупированных территорий будет осуществлено поочередно по мере готовности ВСУ, дедлайнов на войне быть не может - это не соревнование на производстве", - подчеркнул Данилов.

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В подтверждение своих слов Данилов рассказал об успехах ВСУ и панических настроениях оккупантов. "Сейчас они ( русские . - ред .) ищут человеческий ресурс в городах лишения свободы. В войсках РФ наблюдаются панические настроения. Оккупанты переживают через Крымский мост, тщательно его охраняют, проводят постоянные учения, развернули там усиленное ПВО. Из-за так называемого сухопутного коридора оккупанты пробуют вывозить краденое зерно, металл с предприятий, РФ – страна-мародер, которая пользуется ситуацией", – добавил он.

Кроме того, он высказался по поводу партнерских отношений с Западом. "Нет какого-либо повода обвинять Украину в том, что якобы оружие, предоставленное партнерами, попадает на "черный рынок".

Генерал Дмитрий Марченко заявил 13 июля, что уничтожение Крымского моста неизбежно.

13 июля Генштаб ВСУ обнародовал потери кафиров за время войны: около 37 570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников.

Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе.

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