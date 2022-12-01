Данилов назвал Путина и Гитлера сиамскими близнецами

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Киевского форума по безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Путин и Гитлер – это сиамские близнецы. Только этот родился немного позже", - сказал он.

"Это похожие люди. Человек, который принимает решение о том, что нужно бомбить гражданское население, издеваться над ним, убивать детей - и это сотни детей, погибших из-за этой войны - только потому, что кому-то там что-то захотелось в Кремле", - сказал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не имеет к России никакого отношения.

"Мы к вам не имеем никакого отношения. Вы Московия. Вы воры, которые постоянно крали чью-то историю. Вы постоянно что-то требуете, но недостойны даже того, чтобы с вами в мире кто-нибудь общался", - сказал Секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что любые переговоры с Россией возможны только после того, как она покинет территорию Украины, выплатит все компенсации и будет лишена ядерного оружия.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.