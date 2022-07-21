Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

По данным СНБО, российские войска с начала острой фазы войны в Украине нанесли Изюму в общей сложности 476 ракетных ударов.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше - Николаев", - сказал Данилов.

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. По словам горожан, которым удалось из него выбраться, город разрушен практически полностью. В городе гуманитарная катастрофа – настоящий геноцид.

13 июля депутат Харьковского облсовета Галина Куц в эфире Эспрессо рассказала , что в Изюме оккупанты расстреляли людей, которые вышли на гору Кременец, чтобы позвонить родным.

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