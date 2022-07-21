Данилов назвал города, наиболее пострадавшие от ракетных ударов России
На первом месте в неутешительном рейтинге – Изюм Харьковской области
Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.
По данным СНБО, российские войска с начала острой фазы войны в Украине нанесли Изюму в общей сложности 476 ракетных ударов.
"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше - Николаев", - сказал Данилов.
Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. По словам горожан, которым удалось из него выбраться, город разрушен практически полностью. В городе гуманитарная катастрофа – настоящий геноцид.
- 13 июля депутат Харьковского облсовета Галина Куц в эфире Эспрессо рассказала , что в Изюме оккупанты расстреляли людей, которые вышли на гору Кременец, чтобы позвонить родным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное