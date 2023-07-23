Данилов назвал главную цель российских ракетных атак на Одессу

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора", - отметил Данилов.

По его мнению, по кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки и повышения уровня миграционных опасностей для Европы.

"Россияне ожидают, что из-за шантажа заставят Запад к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума" - возобновление экспорта российского аммиака, снятия части санкций и других ограничений", - написал секретарь СНБО.

Он также добавил, что в свою очередь уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна, их логистики и возможностей.

"План – поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой надимперией", – заметил Данилов.



По его словам, Украина осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и, прежде всего, в полной мере ответит на убийства и разрушения. Секретарь СНБО призвал мир и Запад проявить твердость и незыблемость и дать "свой достойный ответ кремлевской крысе". По мнению Данилова, такой ответ должен заключаться в полноценном возобновлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантию международной безопасности.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление.