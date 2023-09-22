Данилов назвал два варианта для Черноморского флота РФ и "переименовал" Севастополь
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал два варианта будущего для Черноморского флота РФ: ликвидация будет либо добровольной, либо принудительной
Об этом Данилов написал в соцсети X (twitter).
По его словам, лучшим для России вариантом станет добровольная ликвидация Черноморского флота путем его затопления.
"Самый лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление. Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжительность во времени и традицию" указал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что существует также принудительный вариант ликвидации: "ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".
Отметим, что в своем сообщении Данилов называет Севастополь Ахтиаром - это историческое название города.
- 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
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