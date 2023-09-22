Данилов назвал два варианта для Черноморского флота РФ и "переименовал" Севастополь

Об этом Данилов написал в соцсети X (twitter).

По его словам, лучшим для России вариантом станет добровольная ликвидация Черноморского флота путем его затопления.

"Самый лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление. Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжительность во времени и традицию" указал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что существует также принудительный вариант ликвидации: "ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".

Отметим, что в своем сообщении Данилов называет Севастополь Ахтиаром - это историческое название города.