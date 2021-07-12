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Данилов: Мы не видим угрозы боевых действий на Донбассе перед 30-летием Независимости

12 июля, 2021 понедельник
18:43
Общество Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы активизации боевых действий на Донбассе перед Днем Независимости

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню Независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная ", - отметил Данилов.

Он отметил, что в прошлом году было меньше обстрелов, а в этом году на Донбассе продолжают работать снайперские группы и погибают украинские военные.

"Мы бы очень хотели бы, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и это закончилось бы. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решение на первых этапах", - заявил Данилов.

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война с Россией
День Независимости
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