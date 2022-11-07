Об этом сообщило издание Укринформ .

"Во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6.11 состоялось отчуждение 5 предприятий: "Мотор Сич", Запорожтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.

Кроме этого сообщается, Данилов добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.

Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что, согласно его исследованию, компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн .

26 октября авиационный эксперт Богдан Долинце заявил , что если бы не "Мотор Сич", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.

4 ноября стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и подозреваемого в работе на РФ начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

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