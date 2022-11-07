Данилов: "Мотор Сич", Укрнафту, Укртатнафту и еще две компании передали Минобороны
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта" переданы в управление Министерства обороны
Об этом сообщило издание Укринформ .
"Во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6.11 состоялось отчуждение 5 предприятий: "Мотор Сич", Запорожтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.
Кроме этого сообщается, Данилов добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.
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