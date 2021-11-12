Данилов: Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.



"Это искусственный кризис, который подготовили Путин совместно с Лукашенко для Евросоюза… По нашим разведданным уже 15 тыс. беженцев находится на территории Беларуси. По большей части, сейчас разворачивается такая компания, чтобы их было как можно больше, чтобы давить на Евросоюз", - сказал он.



По словам секретаря СНБО, запланированы совещания министров с послами Польши и Литвы, где будут решать, как реагировать на эти действия.



Он отметил, что речь идет о туристах, которых необоснованно называют беженцами.



Также Данилов подчеркнул, что Украина должна сначала заботиться о собственных беженцах, которых из-за российско-украинской войны насчитывается 1 473 603 человека.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.

В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой .

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