Данилов, Кулеба, Зеркаль, Денисова, Джапаров. Кремль ввел новые санкции против украинцев

Соответствующее постановление № 1370 от 20 августа 2021 года обнародовано сайтом правовой информации РФ, передает Еспресо.TV .



В обновленном вчера российском санкционном списке также упоминаются глава Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первый заместитель главы МИДа Эмине Джапарова и советник министра энергетики Елена Зеркаль.



В целом перечень финансовых и хозяйственных ограничений России против государственных деятелей из Украины расширился с 849 до 922 человек.



Читайте также: Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака



Как отметил Данилов у себя в фейсбуке, такие именные санкции для него лично являются "лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины".



"Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - заявил секретарь украинского Совбеза.



Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни - как говорят в народе, чтобы и духу не было!" - пообещал Алексей Данилов.

Напомним, также вчера, 20 августа, решением СНБО Украины наложено ограничение на нардепа от ОПЗЖ Андрея Деркача и российских пропагандистов с украинскими паспортами Игоря Гужву и чету Шариев.

Ряд провайдероив уже начал блокировать возглавляемый Гужвой ресурс Страна.ua.