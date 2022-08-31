Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Алексей Данилов поблагодарил за длительную всестороннюю помощь Украины со стороны Евросоюза и отметил важность единства в борьбе против российской агрессии.

"Победить нашествие варваров можно только совместными усилиями демократического цивилизованного мира. У каждой страны могут быть свои задачи и интересы, но ценности должны преобладать", - отметил он.

Матти Маасикас отметил, что Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета. Он заверил в готовности ЕС поддерживать страну во время войны, послевоенного восстановления и на пути реформ и полноправного вступления в Евросоюз.

29 августа издание Bloomberg написало, что ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров.

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