Данилов и посол ЕС в Украине Маасикас обсудили ужесточение санкций против РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов и посол ЕС в Украине Матти Маасикас обсудили усиление санкционного давления на РФ и помощи украинцам
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Алексей Данилов поблагодарил за длительную всестороннюю помощь Украины со стороны Евросоюза и отметил важность единства в борьбе против российской агрессии.
"Победить нашествие варваров можно только совместными усилиями демократического цивилизованного мира. У каждой страны могут быть свои задачи и интересы, но ценности должны преобладать", - отметил он.
Матти Маасикас отметил, что Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета. Он заверил в готовности ЕС поддерживать страну во время войны, послевоенного восстановления и на пути реформ и полноправного вступления в Евросоюз.
- 29 августа издание Bloomberg написало, что ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров.
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