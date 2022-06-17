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Главная война с Россией Данилов говорит, что в "политически оккупированной" Россией Беларуси нет достаточно войск для вторжения в Украину

Данилов говорит, что в "политически оккупированной" Россией Беларуси нет достаточно войск для вторжения в Украину

17 июня, 2022 пятница
23:34
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО заявляет, что в Беларуси сегодня нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью радио "НВ".

"Мы владеем информацией, которая происходит сегодня на территории Беларуси. Сегодня мы не видим таких угроз (для вторжения.Ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля.

Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, теперь в Белоруссии отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они бежали через Беларусь, они в Беларуси не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление".

На вопрос, готовы ли белорусские войска ворваться в Украину, Данилов ответил: "Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут делать те или иные вещи". Мы на сегодня не видим, что там есть возможности, там есть силы".

"Нужно понимать, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически уже политически оккупировала Беларусь. И говорить, что это свободная страна — это большое, скажем так, предположение", — отметил секретарь СНБО.

  • 16 июня Беларусь продолжила военные учения вблизи украинской границы, по меньшей мере, до 25 июня.
  • ГУР сообщает , что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".
  • 2 июня мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила, что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.
  • На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.
  • 31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.
  • Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины, но высшие офицеры проигнорировали его.

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