Данилов: две группы кадыровцев готовили покушение на Зеленского, одну ликвидировали, другая – под прицелом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам секретаря СНБО, две группы кадыровцев готовили ликвидацию президента Украины. Одна группа была уничтожена у Гостомеля. Другая – под прицелом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 25 февраля заявил, что враг обозначил его как цель №1, а семью президента – как цель №2.