Данилов: две группы кадыровцев готовили покушение на Зеленского, одну ликвидировали, другая – под прицелом
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что две группы кадыровцев готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам секретаря СНБО, две группы кадыровцев готовили ликвидацию президента Украины. Одна группа была уничтожена у Гостомеля. Другая – под прицелом.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 25 февраля заявил, что враг обозначил его как цель №1, а семью президента – как цель №2.
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