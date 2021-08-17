Данилов: Для эвакуации граждан Украина отправит самолет в Афганистан

Об этом он заявил в эфире Украины 24 .

"Он (самолет - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни потребовалось рейсов, чтобы выполнить свой долг", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.



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"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - добавил он.

В свою очередь глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил , что Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего "не смогло сделать почти ни одно другое государство".

"Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса. Однако работы там - непочатый край", - написал он.

По словам Кулебы, 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое главное сейчас - чтобы они добрались до кабульского аэропорта", - сообщил он.



Заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что Украина прорабатывает несколько логистических возможностей.



"Это и использование нашего самолета, и возможности наших международных партнеров. Мы в активном диалоге. Мы формируем списки. Все граждане Украины, которые обратились к нам, находятся на постоянной связи с нашими посольствами как в Таджикистане, так и в Пакистане. Они получили первичные вопросы безопасности рекомендации. Мы надеемся в ближайшее время эвакуировать наших граждан ", - добавил Енин.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома .

Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Впоследствии 120 жителей Украины обратились к дипломатам с пожеланием эвакуироваться из Афганистана.

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