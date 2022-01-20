Данилов: дестабилизация в Украине является вопросом номер один для РФ, а киберагрессия - среди ключевых инструментов

Об этом он сказал на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.



"Для РФ сегодня внутренняя дестабилизация нашей страны - вопрос номер один, и киберагрессия здесь является одним из ключевых инструментов", - подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБО добавил, что для эффективного противостояния этой агрессии важно всем государственным структурам действовать сообща и систематизировано. Также он отметил, что киберугрозы РФ могут дискредитировать все достижения в сфере украинской цифровой трансформации.



"Подобные агрессивные действия в киберпространстве могут преследовать дискредитацию всех приобретений в области цифровой трансформации нашего государства, и наша главная задача - это предотвратить", - сказал Данилов.



Секретарь также подчеркнул, что необходимо усовершенствовать нормативно-правовое регулирование защиты государственных информационных ресурсов и сотрудничество с провайдерами информационно-коммуникационных услуг.

Ранее Данилов заявил, что на сегодняшний день только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками, - это Российская Федерация, и таким образом она хочет прекратить важные для госуправления процессы.

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