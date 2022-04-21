Данилов: большое наступление РФ на Донбассе еще не началось, враг проверяет силы ВСУ

Об этом он рассказал НВ.

"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать, - ред.) на крепость наши Вооруженные силы. Попытка была неудачна. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление - это вопрос времени", - сказал Данилов.

Он предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не является, как ранее говорили, последнее и решительное сражение. Это одно из боев, которое есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Россия может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели.

"Мы ни в коем случае не должны умалять прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума — не совсем... Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте - так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, довольно сложно", - отметил Данилов.

Наемники из Ливии и Сирии, по словам Данилова, были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

"Отряд был уничтожен полностью. Он был небольшим — примерно 20-25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, которая была частично оккупирована с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500 (людей, - ред.): они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия", — добавил Данилов.



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