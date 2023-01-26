Данилов анонсировал "важные оборонные решения" для каждой области Украины
На следующей Ставке верховного главнокомандующего планируют принять важные решения по обороне для каждой области
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости в среду, 25 января".
Он отметил, что в последнее время многие решили, что Украина уже фактически победила в войне. В то же время беззаботность и легкомыслие очень опасны.
"Нам нужно готовиться, нам нужно очень внимательно следить за всеми происходящими событиями на территории наших городов. … Могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области на территории нашей страны. Какие это будут решения, мы вам обязательно сообщим сразу после заседания Ставки", – сказал Данилов.
Когда как раз состоится следующее заседание Ставки, он не уточнил.
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