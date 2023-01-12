Данилов анонсировал новость не только о поставке танков, а "еще много чего"
Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и в конце концов этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя. Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, но и о многом интересном, но о это мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", – сообщил Данилов.
Он отметил, что украинские военные достаточно быстро овладевают новыми образцами оружия, поскольку жизнь заставляет действовать оперативно.
- 11 января стало известно, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции, а Литва предоставит систему ПВО.
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