Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и в конце концов этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя. Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, но и о многом интересном, но о это мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", – сообщил Данилов.

Он отметил, что украинские военные достаточно быстро овладевают новыми образцами оружия, поскольку жизнь заставляет действовать оперативно.

11 января стало известно, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции, а Литва предоставит систему ПВО.

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