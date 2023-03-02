Данилов анонсировал изменение стратегии деоккупации Крыма
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения временно оккупированного Крыма
Об этом он написал в Twitter .
"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует смены приоритетов", - отметил Данилов.
- Американский генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. Ранее подобный прогноз озвучивал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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