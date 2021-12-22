Данилов: 122 тысячи российских военных находятся в 200 км от границ Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от украинской границы находится 122 тыс. российских военных
Об этом сообщает Укринформ .
"То, что касается непосредственно количества войск... Сегодня то, что мы видим, это 122 тыс. находится на 200 км и 143 500 тыс. военных Российской Федерации – на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", – сказал Данилов. .
Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация у границ Украины напряжена постоянно, и это продолжается еще с 2014 года, однако ее контролирует высшее украинское руководство.
"Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения, - это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня, для этого нужно готовиться, - все это мы отслеживаем", - подчеркнул Данилов.
Он напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". По словам Данилова, это позволит усилить обороноспособность страны, потому что появятся дополнительные силы для противостояния российской агрессии.
"У нас дополнительно появляются ресурсы, и территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору. Оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но при необходимости все граждане знают, что нужно делать", - пояснил он.
- Как сообщалось ранее, Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии. 14 декабря стало известно, что в Киеве и шести областях до 15 января развернут подразделения территориальной обороны.
- Разведка сообщила, что в ОРДЛО постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.
- 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.
- 22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.
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