Данилов: Пока вопрос вторжения российских войск остается открытым, однако Украина готова к войне с РФ

Об этом он заявил в эфире "1+1".

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы. Мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это не было неожиданностью", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у Путина большое желание сесть за стол переговоров с президентом США Джо Байденом, "желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать".



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"И сейчас та истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие действия Путина - трудно сказать", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заметил, что никто не говорит, что угроз нет.

"Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра - будем смотреть. Страна готовится. Украина готова", – добавил он.

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