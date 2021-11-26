Данилов: Пока вопрос вторжения российских войск остается открытым, однако Украина готова к войне с РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к войне с Российской Федерацией
Об этом он заявил в эфире "1+1".
"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы. Мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это не было неожиданностью", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что у Путина большое желание сесть за стол переговоров с президентом США Джо Байденом, "желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать".
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"И сейчас та истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие действия Путина - трудно сказать", - сказал секретарь СНБО.
Данилов заметил, что никто не говорит, что угроз нет.
"Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра - будем смотреть. Страна готовится. Украина готова", – добавил он.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".
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