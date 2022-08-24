Видео с песней Kalush Orchestra "Стефания" в исполнении оркестра шотландских гвардейцев опубликовало министерство обороны Великобритании в твиттере.

"Сегодня Украина отмечает 31 год Независимости. В честь юбилея и как дань уважения украинскому народу оркестр шотландской гвардии исполнил песню-победительницу Евровидения "Стефания" на параде конной гвардии", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.

Амбасадорка Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости.

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