"Дань уважения украинскому народу": оркестр шотландской гвардии поздравил Украину с Днем Независимости песней "Стефания"
Министерство обороны Великобритании опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра. Таким образом, оркестр поздравил всех украинцев с Днем Независимости Украины
Видео с песней Kalush Orchestra "Стефания" в исполнении оркестра шотландских гвардейцев опубликовало министерство обороны Великобритании в твиттере.
"Сегодня Украина отмечает 31 год Независимости. В честь юбилея и как дань уважения украинскому народу оркестр шотландской гвардии исполнил песню-победительницу Евровидения "Стефания" на параде конной гвардии", - говорится в сообщении.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.
- Амбасадорка Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости.
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