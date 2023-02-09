Об этом Макрон сообщил в Twitter.

"Это дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - написал президент Франции.

Также Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.