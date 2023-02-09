"Дань уважения Украине и ее народу": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Эмманюэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почетного легиона – это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги
Об этом Макрон сообщил в Twitter.
"Это дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - написал президент Франции.
Также Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.
- Напомним, 8 февраля Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном и Шольцем.
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