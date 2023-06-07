Дамба Каховской ГЭС, вероятнее всего, была взорвана изнутри, - NYT
Вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам.
По словам экспертов, есть доказательства, указывающие на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри. По их словам, "структурный сбой" или атака извне возможны, но являются "менее правдоподобными объяснениями".
"Взрыв в закрытом пространстве, когда вся его энергия направляется на конструкцию вокруг, может нанести наибольший вред. Даже тогда, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобились бы по меньшей мере сотни фунтов взрывчатки (1 фунт – около 4,5 кг). Внешняя детонация бомбы или ракеты направляет на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения подобного эффекта понадобится взрывчатка во много раз большей мощности", - говорится в сообщении.
В NYT напоминают, что о подрыве дамбы изнутри сразу заявляла Украина. Зато оккупационные власти Херсонщины давали противоречивые комментарии, а Кремль заявил о "сознательном саботаже со стороны украинской стороны".
Профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак заявил, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено. По его словам, даже "прямое попадание" может не разрушить плотину.
- Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
- Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил , что кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11 утра вода получит критический уровень.
- По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны , давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет тот контрнаступление.
- О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.
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