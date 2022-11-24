"Дальше следует полное уничтожение Украины": Лукашенко призвал к мирным переговорам с РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во избежание "полного уничтожения Украины" Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией
Об этом он сказал в интервью российским СМИ.
Он заявил, что сейчас все "в руках Украины" и что она "должна остановиться", чтобы избежать гибели людей и "уничтожения государства".
"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же в огромном количестве – людей. Трудно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет угрожать потерей государственности – это будет уничтожение Украины", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что во время Второй мировой войны СССР потерял 30 млн человек, однако сейчас с Германией готовы "сотрудничать и дружить". По мнению самопровозглашенного президента, эту войну также удастся "объяснить".
"Да и здесь - мы справимся, мы все это загладим. Мы, пожалуй, даже сейчас сможем объяснить произошедшее украинскому народу. Куда ни глянь - повсюду мирные переговоры. Мир, мир и снова мир", - сказал он.
- В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия России делают саму идею о переговорах с ней абсурдной.
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