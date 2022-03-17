Дальность поражения до 200 км, точность до 100%: какое оружие получит Украина, – военный эксперт
Олег Жданов убежден, что геополитическая ситуация изменилась коренным образом
"Зеленский фактически поставил Штаты перед фактом: если вы хотите, чтобы мы воевали, то предоставляйте оружие, которое необходимо, чтобы не проиграли. Так что сразу было принято решение о передаче техники", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Жданов добавил: "В частности, нам передали большие комплексы С-300. Этими комплексами можем закрыть воздух. Кроме того, ими можем достать до стратегических бомбардировщиков, если они войдут в зону действия этих комплексов. Дальность их поражения до 200 км".
Также Жданов прокомментировал предоставление Украине Британией ПЗРК Starstreak: "Этот комплекс мощный тем, что ракеты летят со сверхзвуковой скоростью. Это позволяет прикрывать наши войска и объекты в радиусе до 7 км".
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Эксперт отметил, что также Украина настаивала на поставках "бепилотников-камикадзе": "На сегодняшний день это самые эффективные беспилотники, которые есть. Эти беспилотники действительно могут зависать в воздухе и ждать своей цели. Точность поражения и попадания составляет почти 100%", - сказал он. .
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