Дрон Wing Loong-3 впервые продемонстрировали китайским и зарубежным СМИ в воскресенье за два дня до открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны, пишет NHK.

Китайские СМИ сообщают, что этот аппарат, который может использоваться как для разведки, так и для боевых операций, способен нести более 2 тонн ракет.

Согласно этим сообщениям, значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире американскими дронами.

По мнению наблюдателей, Китай стремится продемонстрировать расширенный масштаб своих военных операций Соединенным Штатам в условиях продолжающейся напряженности в Тайванском проливе и Южно-Китайском море.

Один из китайских журналистов заявил NHK, что отличные вооружения укрепляют национальную безопасность Китая. Он сказал, что китайские технологии сравнятся с американскими за пять-шесть лет.

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