Дальнобойные системы и авиация ВСУ являются важными составляющими для перелома сопротивления оккупантов на правобережье Днепра, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что сужение российского участка на правобережье позволит добавить в работу наших HIMARS, Су-25, МиГ-29 и Су-27 и обычную артиллерию
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На правом берегу реки Днепр южного направления, где степь и куча маленьких рек, украинская армия демонстрирует два подхода. Первое – использование дальнобойных систем по всей глубине впечатления, потому что участок с российской группировкой на правобережье имел в длину 150 км, а в ширину 60 км, а сейчас, я думаю, что мы говорим уже о протяженности в 120 км, а ширина сужается где-то до 40 км. Нам бы поджимать до 20-25 км и тогда смогут работать не только HIMARS, но и обычная артиллерия", - отметил военный эксперт.
Сергей Згурец отметил, что также работает авиация на правобережье. Там есть Су-25, выполняющие достаточно опасные операции, сбрасывая авиабомбы по противнику, также работают МиГ-29 и Су-27, уничтожающие ракетами HARM системы ПВО врага.
"Хранение такой динамики является важной составляющей в переломе сопротивления россиян на правобережье. Также, думаю, что эта тактика будет применена и на левом берегу. А по Херсону, то движение наших подразделений в Берислав, которое несет существенный риск для разрезания вражеской группировки и затем окружения двух котлов, повлияет на позицию обороны Херсона.Нам нужно создать такую же логику как вокруг Изюма, когда мы охватывая территорию, не прибегаем к прямым лобовым атакам, а создаем условия, чтобы враг сам покинул города, которые он держит. Думаю, такая стратегия будет использована в отношении Херсона", - прокомментировал Згурец.
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