Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Американцы нам пообещали "HIMARS" – это пусковые установки на колесном шасси. Британцы "MLRS" – пусковые установки на гусеничном шасси, которые могут использовать те же средства впечатления, что и "HIMARS". Были обещания Канцлера Германии Олафа Шольца передать четыре пусковых". MLRS" Украине. Это количество увеличивается, но этого мало. Нам нужно сотни пусковых и десятки тысяч ракет. Польша заказала себе 500 "HIMARS" для своих вооруженных сил. Такой показатель нас бы вполне удовлетворил. Но пока мы полагаемся на возможности дальнобойных гаубиц" М777" и французских гаубиц "CAESAR", которые частично позволяют нам обеспечить баланс с Россией в артиллерии. Эти перевооружения происходят точечно. Мы вынуждены выдерживать наступление россиян полагаясь на потенциал личного состава ВСУ, но людей надо беречь и делать ставку на железяки", - подчеркнул Согурец.

Также военный эксперт добавил, что темпы поставки оружия не столь быстры, как мы ожидали.



"40 дней – это темпы, связанные с подготовкой немецких гаубиц "Panzerhaubitze 2000", которые нам давно обещает Германия. Когда мы говорим о "HIMARS" – сроке подготовки две недели с объявленным количеством четыре установки, дальше речь будет идти на десятки. Действительно, темпы поставки не такие быстрые, как мы ожидаем", - подытожил Згурец.

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