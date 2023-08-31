Дальнобойное оружие украинского производства поразило цель за 700 км, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 31 августа в Telegram.

На совещании выступил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который рассказал о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных действиях.

В свою очередь Минобороны отчиталось о поступлении оружия и боеприпасов.

"В частности, получение большой партии бронированных "медеваков" (бронированная медицинская машина - ред.) - то, что сейчас очень нужно", - уточнил Зеленский.

Минстратегпром рассказал о собственном производстве оружия.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – написал Зеленский.

Также участники совещания обсудили работу "зернового коридора" и подготовку к зиме, в частности обустройство укрытий и Пунктов несокрушимости.

"МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года", - отметил Зеленский.

Что известно о собственном производстве оружия

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.

Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Также в Украине началось серийное производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.