Дальнобойное оружие нам нужно не для нападения на Россию, а для самозащиты, - Шмыгаль

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Интервьюер отметил, что "даже лучшая противовоздушная оборона не сможет отразить все российские атаки", и поинтересовался, не требует ли Украина оружия, чтобы атаковать базы и аэропорты на территории РФ. Шмыгаль в свою очередь отметил, что оружие необходимо Украине для самозащиты, а не для нападения на Россию.

"Прежде всего, Украине нужна техника для защиты своих людей. Мы не говорим о нападениях на Россию. Речь идет о защите нашей территории. Мы защищаем свою территориальную целостность в границах 1991 года", - сказал он.

Он также отметил, что Украина планирует вернуть все территории в международно признанных границах, включая Крым.

Ранее Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу из-за постоянных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры.

Он также сообщил , что из обещанных Украине от ЕС €9 млрд до сих пор не поступило €3 млрд, что может привести к сложным последствиям для украинской экономики.

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