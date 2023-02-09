Дальнобойное оружие, бронетехника и обучение пилотов: Зеленский о "сильном оборонном пакете" от Британии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова предоставить Украине "сильный оборонный пакет", в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"У нас есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", – отметил Зеленский.
Со своей стороны Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания ускоряет поставки в Украину разных видов вооружения.
"В частности, когда мы говорим о танках Challenger – они нужны уже в следующем месяце, чтобы защищать Украину", – отметил он.
- Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
- Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию", в которой говорится о военной помощи, санкциях и восстановлении Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное