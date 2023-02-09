Об этом сообщает Офис президента Украины.

"У нас есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", – отметил Зеленский.

Со своей стороны Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания ускоряет поставки в Украину разных видов вооружения.

"В частности, когда мы говорим о танках Challenger – они нужны уже в следующем месяце, чтобы защищать Украину", – отметил он.