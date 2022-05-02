Дальнобойная артиллерия от Запада станет решающей на следующем этапе войны – министр обороны США.
Министр обороны США Ллойд Остин убежден, что на следующем этапе войны дальнобойная артиллерия из Западных поставок сыграет решающую роль
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на западных политиков и военных экспертов.
По мнению западных политиков и военных экспертов, поставляемая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией.
Особенно важна именно способность Украины уничтожать российские артиллерийские подразделения – через продемонстрированную Кремлем готовность раз за разом атаковать украинские города, уничтожая дома гражданского населения и инфраструктуру.
По оценкам Пентагона, Россия не слишком эффективна в использовании дальнобойной артиллерии. Высокопоставленный чиновник по обороне отметил, что поскольку Запад продолжает посылать в Украину столько артиллерии, "это может превратиться в перестрелку". Также артиллерийские подразделения часто маскируются под камуфляж или другие формы прикрытия, и для их обнаружения может потребоваться комбинация разведки, беспилотных самолетов и радаров. Для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и контрбатарейные радары.
- Напомним, в течение 1 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 10 российских атак, уничтожили два танка, 17 систем артиллерии, 30 единиц бронетехники и 10 автомобилей оккупантов.
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