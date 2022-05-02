Дальнобойная артиллерия от Запада станет решающей на следующем этапе войны – министр обороны США.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на западных политиков и военных экспертов.

По мнению западных политиков и военных экспертов, поставляемая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией.

Особенно важна именно способность Украины уничтожать российские артиллерийские подразделения – через продемонстрированную Кремлем готовность раз за разом атаковать украинские города, уничтожая дома гражданского населения и инфраструктуру.

По оценкам Пентагона, Россия не слишком эффективна в использовании дальнобойной артиллерии. Высокопоставленный чиновник по обороне отметил, что поскольку Запад продолжает посылать в Украину столько артиллерии, "это может превратиться в перестрелку". Также артиллерийские подразделения часто маскируются под камуфляж или другие формы прикрытия, и для их обнаружения может потребоваться комбинация разведки, беспилотных самолетов и радаров. Для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и контрбатарейные радары.