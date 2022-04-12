"Дальний Восток ждёт вас": оккупанты агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России. ФОТОФАКТ
Российские оккупанты листовками агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
В агитационных листовках принудительно депортированным мариупольцам предлагают бесплатные земли и денежное пособие на наиболее отдаленных территориях РФ.
"Теперь понятна чудовищная логика Путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем это отличается от политики Гитлера?" – пишут представители горсовета.
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