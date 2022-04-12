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Главная война с Россией "Дальний Восток ждёт вас": оккупанты агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России. ФОТОФАКТ

"Дальний Восток ждёт вас": оккупанты агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России. ФОТОФАКТ

12 апреля, 2022 вторник
15:29
война с Россией

Российские оккупанты листовками агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В агитационных листовках принудительно депортированным мариупольцам предлагают бесплатные земли и денежное пособие на наиболее отдаленных территориях РФ.

"Теперь понятна чудовищная логика Путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем это отличается от политики Гитлера?" – пишут представители горсовета.

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