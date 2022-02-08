Дальнейшее военное вмешательство РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба
Среди стран Запада существует консенсус о том, что российский газопровод Северный поток-2 пока не стоит сертифицировать, а в случае нового вторжения РФ в Украину этот проект не будет работать, говорит Кулеба
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс- конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии.
Министр подчеркнул, что "Северный поток-2" является проблемой безопасности для всей Европы.
"Для нас положительные сигналы о том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых - что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - сказал Кулеба.
- Напомним, в Германии заявили , что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил , что российский газовый монополист "Газпром" манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока-2".
- 1 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае какой-либо тревожной ситуации в Украине.
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