Дальнейшее военное вмешательство РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс- конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии.



Министр подчеркнул, что "Северный поток-2" является проблемой безопасности для всей Европы.



"Для нас положительные сигналы о том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых - что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - сказал Кулеба.

Напомним, в Германии заявили , что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил , что российский газовый монополист "Газпром" манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока-2".

1 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае какой-либо тревожной ситуации в Украине.