Дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь для России серьезные политические, экономические и геостратегические последствия
Об этом он сообщил на брифинге 14 февраля, передает Еспресо.TV.
"Для федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия (РФ, – ред.) против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я подчеркну и завтра в Москве", – сказал Шольц.
Он поблагодарил украинское правительство за благоразумную и сдержанную реакцию на сложную и угрожающую ситуацию на границах Украины и призвал к продолжению этой политики.
"Наша общая цель - избежание эскалации. Для этого мы работаем на всех уровнях, очень интенсивно, тесно и доверительно. Очень важны также прямые переговоры с Киевом и Москвой. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией о европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддерживаем. И мы ожидаем сейчас от России ответную реакцию", - отметил канцлер Германии.
Он отметил пользу в переговорах в рамках ОБСЕ и призвал воспользоваться предложениями к диалогу. По словам Шольца, в случае военной эскалации со стороны РФ Германия примет против нее санкции.
"Мы призываем всех воспользоваться предложениями к диалогу. Я еще раз хочу сказать: в случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие, эффективные санкции, согласованные с нашими союзниками, чтобы четко сказать: если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать", - сказал канцлер.
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого.
- 14 февраля Шольц сообщил, что Германия выделит Украине новые финансовые кредиты, один из которых – на сумму €150 млн.
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