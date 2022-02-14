Дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции, - Шольц

Об этом он сообщил на брифинге 14 февраля, передает Еспресо.TV.



"Для федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия (РФ, – ред.) против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я подчеркну и завтра в Москве", – сказал Шольц.



Он поблагодарил украинское правительство за благоразумную и сдержанную реакцию на сложную и угрожающую ситуацию на границах Украины и призвал к продолжению этой политики.



"Наша общая цель - избежание эскалации. Для этого мы работаем на всех уровнях, очень интенсивно, тесно и доверительно. Очень важны также прямые переговоры с Киевом и Москвой. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией о европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддерживаем. И мы ожидаем сейчас от России ответную реакцию", - отметил канцлер Германии.



Он отметил пользу в переговорах в рамках ОБСЕ и призвал воспользоваться предложениями к диалогу. По словам Шольца, в случае военной эскалации со стороны РФ Германия примет против нее санкции.



"Мы призываем всех воспользоваться предложениями к диалогу. Я еще раз хочу сказать: в случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие, эффективные санкции, согласованные с нашими союзниками, чтобы четко сказать: если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать", - сказал канцлер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого.

14 февраля Шольц сообщил, что Германия выделит Украине новые финансовые кредиты, один из которых – на сумму €150 млн.